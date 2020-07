Spaccio a Terni, arrestato un 29enne fornitore abituale di tossicodipendenti

Alle spalle una lunga serie di precedenti anche per aggressione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale

E’ accusato di essere uno spacciatore abituale di droga, fornitore di tossicodipendenti sia ternani che provenienti da Rieti, un 29enne pluripregiudicato macedone che è stato arrestato dalla Polizia a Terni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica ternana.

L’uomo, che vive ad Arrone, è un volto noto alla Polizia ternana, che già a gennaio 2020 lo aveva arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, quando, dopo averlo denunciato per atti persecutori nei confronti della ex compagna, era stato portato in questura e si era scagliato contro gli agenti, ferendoli.

A maggio 2020 era stato nuovamente denunciato, questa volta per aggressione e lesioni personali nei confronti di un trentenne ternano, reato commesso insieme ad un suo connazionale.

A seguito di questo suo comportamento criminoso, l’Ufficio Immigrazione gli aveva successivamente notificato l’avvio del procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, per motivi di pericolosità sociale.