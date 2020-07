Sgominata la banda che riforniva la città di cocaina: i carabinieri arrestano cinque albanesi

Sono accusati di aver rifornito la piazza ternana di circa 3 chili di cocaina in meno di due settimane. A Collescipoli il covo dove confezionavano le dosi

10 luglio 2020

Cinque persone arrestate, tutte di origine albanese, con l’accusa di aver messo in piedi un traffico di droga per rifornire la piazza di Terni, approvvigionandosi nel nord Italia.

E’ l’esito di una operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Terni denominata “Quarantena”, visto che gran parte dell’attività di insdagine è stata condotta proprio nel periodo del lockdown.

Il gip del tribunale di Terni ha emesso così cinque misure cautelari ad altrettanti cittadini albanesi per i reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina.

Gli arrestati sono accusati di aver rifornito la piazza ternana di circa 3 chili di cocaina in meno di due settimane, riuscendo a comprare, confezionare nella loro casa base e vendere un chilo di cocaina per volta in pochissimi giorni.

Le indagini, portate avanti dagli uomini dell’Arma e coordinate dal pm Marco Stramaglia, con la supervisione del procuratore capo Alberto Liguori, sono partite da un arresto dello scorso marzo da parte del Radiomobile della Compagnia di Terni di un altro albanese, trovato in possesso di 500 grammi di cocaina suddivisa in dosi e di 14.000 euro in contanti.

I cinque suoi connazionali, secondo quanto accertato dagli investigatori, acquistavano lo stupefacente nel nord Italia e lo confezionavano in una abitazione-covo affittata appositamente a Collescipoli.

Il blitz dei carabinieri ha permesso di sequestrare poco più di 300 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, vari bilancini di precisione e quasi 5.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I cinque arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Sabbione.