Perugia, controlli antiprostituzione: multe da 450 euro a due clienti

10 luglio 2020

Controlli antiprostituzione a Perugia nella notte di giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Una pattuglia della polizia municipale di Perugia in abiti civili ha concentrato la propria attenzione su via Trasimeno ovest e lungo via Corcianese , una causa delle strade del sesso più frequentate. Due le violazioni accertate rispetto all'ordinanza del sindaco che dispone il "Divieto di intrattenersi con soggetti dediti alla prostituzione" e prevede una multa di 450 euro . Dagli accertamenti effettuati è emerso Che Uno dei trasgressori risiede nel Comune di Perugia, di Nazionalità Rumena le prostitute identificate identificate.

L'ordinanza è in vigore su via Settevalli , via Corcianese , via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Nuvolari, via Conti, via Trasimeno Ovest, via Penna, via Cestellini , via della Scuola, strada del Pantano e strada Colle Umberto Ponte Nese .