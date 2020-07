Temptation Island 2020, Antonella Elia scatena la gelosia di Pietro: "Sento il mio ex di nascosto da lui"

L'ammissione a un single "tocca" il fidanzato

09 luglio 2020 a

a

a

Nella seconda puntata di Temptation Island 2020 su Canale 5 stasera 9 luglio 2020, Pietro Delle Piane vede un video che mostra Antonella Elia insieme al tentatore Alessandro Ubaldi.

La showgirl urina in mare a mezzo metro da Ubaldi. Poi racconta particolari molto personali, come la gelosia di Pietro nei confronti di Fabiano Petricone, l'ex di lei con cui la Elia è ancora in ottimi rapporti: "Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa". Delle Piane pensa a una bugia e dice: "Mi spiace che abbia mentito, perché non è vero che lo chiama di nascosto." Poi sfogandosi con una single afferma, però: "Deve capire che Pietro c'è finché le cose funzionano in un certo modo. Se Pietro prende una decisione, poi non c'è più. Voglio vedere cosa fa senza di me".