Terni, serra di marijuana in casa. Denunciato un giovane

A Terni, in un bar di Borgo Rivo, un giovane, all’arrivo della polizia, ha cercato di dileguarsi uscendo dalla porta di sicurezza e tentando di disfarsi di un pacchetto. Il giovane ternano di 27 anni è stato fermato e controllato con l’aiuto del cane antidroga Isco che ha recuperato una dose di marjiuana gettata dal giovane in mezzo ad un'aiuola nei pressi del locale. All’interno del biliardino del bar sono stati ritrovati altri due involucri contenenti marijuana e cocaina. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa del ragazzo è stata poi scoperta una vera è propria serra adibita alla coltivazione di marjuana con piante alte due metri, germogli di marijuana, due bilancini di precisione, un coltello contenente residui di sostanza stupefacente e altra attrezzatura destinata alla coltivazione della droga. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero mentre la licenza del bar è stata sospesa per 20 giorni. Infine la squadra mobile ha denunciato anche un tunisino di 23 anni per spaccio di cocaina al parco Rosselli.