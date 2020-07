Corciano, condominio resta per due giorni senza acqua per colpa dei ladri

I residenti avevano pensato ai lavori in corso invece erano state rubati i riduttori

Sono stati per due giorni senz’acqua pensando fosse colpa dei lavori in corso in una via vicina. Invece era colpa dei ladri che dai contatori attigui al parcheggio avevano rubato i riduttori dell’acqua, quelli con filtro, dal valore di 650 euro ciascuno. E’ successo a San Mariano, frazione di Corciano. A denunciare l’accaduto è una residente di via Benincasa. “I tecnici stavano lavorando in via Giolitti - racconta - e quando l’acqua è venuta a mancare abbiamo pensato dipendesse da quell’intervento. Abbiamo iniziato a fare telefonate per segnalare il guasto ma non risultava niente. Alla fine è intervenuto un addetto di Umbra Acque che ha rilevato l’assenza dei riduttori”.