Belen Rodriguez e l'umbra Acqua Rocchetta, due amiche per la pelle

09 luglio 2020

Belen Rodriguez e Acqua Rocchetta, amiche per la pelle. La showgirl e modella, in piena bufera gossip per la sua nuova storia d'amore con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, pubblica sul proprio sito Instagram un video dedicato all'acqua di Gualdo Tadino, comune dell'Umbria.

"Il team di Rocchetta - dice Belen nel breve filmato - vi dà la possibilità di fare un consulto gratuito per avere dei consigli mirati proprio per la vostra pelle. Mi raccomando, bevete tanta acqua", ricorda Belen mostrando la bottiglia di Rocchetta. Il video finisce con un bacio ai suoi follower che continuano a crescere: ormai sono diventati 9,6 milioni. Ormai Belen è a pieno titolo una testimonial della Rocchetta.