Umbria, scoperti arnesi da scasso in auto, denunciati tre uomini a Bastia Umbra

Per loro anche il foglio di via obbligatorio

09 luglio 2020 a

a

a

Trovano arnesi da scasso in auto e scatta la denuncia per tre rumeni. La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio di controllo predisposto dai carabinieri della stazione di Bastia Umbra. L'occhio vigile dei militari si è posato su una tenaglia nel vano porta oggetti dello sportello, da qui un approfondito controllo che ha fatto rinvenire occultati nel bagagliaio alcuni strumenti di effrazione, smerigliatrici, cacciaviti e tenaglie appunto, I tre fermati non hanno saputo giustificarne il possesso. Accompagnati in caserma, i carabinieri li hanno denunciati in stato di libertà e gli arnesi sottoposti a sequestro.È stata inoltre richiesta l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bastia Umbra.