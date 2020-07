Delitto Polizzi: la Cassazione conferma l'ergastolo a Riccardo e 16 anni a Valerio

Francesca Marruco 09 luglio 2020 a

Ora è definitiva. La condanna all'ergastolo per Riccardo Menenti e a 16 anni e mezzo per il figlio Valerio è stata confermata oggi dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi dei due imputati nell'ambito del processo per l'omicidio di Alessandro Polizzi e quello tentato di Julia Tosti. I familiari di Alessandro sono scoppiati in un pianto liberatorio al momento della lettura della sentenza. Mamma Daniela aveva messo nero su bianco che l'assassino di suo figlio, uscito di galera per decorrenza dei termini di custodia cautelare, non doveva ricevere nessuno sconto di pena in virtù di qualche attenuante perché non si è mai pentito.

Oggi Riccardo Menenti, che da quando è uscito risiede a Todi dove ha l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, si è presentato in caserma a mettere la firma. Nelle prossime ore, non appena la Procura di Firenze disporrà la traduzione, padre e figlio verranno portati in carcere.

Notizia in aggiornamento