Fioritura 2020, la piana di Castelluccio di Norcia invasa dalle auto anche nei giorni feriali

La fioritura 2020 di Castelluccio di Norcia è un vero spettacolo. A differenza di quanto accaduto nel 2019 il meteo è stato particolarmente favorevole. Da giorni sui social si moltiplicano splendide foto e video della piana, una vera e propria tavola di colori e sfumature. Il sito, però, è stato letteralmente preso d'assalto e non solo nei giorni festivi, come avviene abitualmente. La foto che pubblichiamo è la situazione di mercoledì 8 luglio.

Fioritura Castelluccio di Norcia 2020, uno spettacolo da ammirare senza calpestare: è così difficile da capire?

Quindi anche nei giorni feriali centinaia e centinaia di auto si sono riversate sulla piana. Purtroppo non sempre gli avventori tengono un comportamento corretto, rispettando la natura e gli agricoltori. Per il futuro saranno necessari provvedimenti per evitare le invasioni viste quest'anno.