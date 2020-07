Umbria, incendio alle porte del centro storico di Assisi

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale

Sono serviti tre mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme di un campo andato a fuoco nel pomeriggio di giovedì 9 luglio alle porte del centro storico di Assisi, nella zona dell'ospedale. Ad andare a fuoco, alcune sterpaglie: a domare le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. Sul posto anche una pattuglia della municipale. Il fumo si vedeva da molta distanza, da qui le continue chiamate ai vigili del fuoco per dare l'allarme. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.