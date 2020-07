Danneggiano auto in sosta senza motivo, scatta la doppia denuncia

09 luglio 2020 a

Danneggiano senza motivo un'auto parcheggiata vicino alla loro vettura. Senza motivo. Ma la squadra volante, diretta dal commissario Monica Corneli, interviene su segnalazione di un cittadino. Per loro scatta la denuncia. I due, un 31enne ed un 33enne, hanno colpito ripetutamente un’autovettura di colore bianco, parcheggiata nelle vicinanze di un altro mezzo risultato poi nella disponibilità di uno dei due, causandone dei graffi al cofano motore, allo sportello anteriore desto, al cofano posteriore rompendo altresì il fanale posteriore sinistro, per poi dileguarsi nei garage sotterranei di un condominio. E' successo a Perugia. Dopo aver raccolto la descrizione dei due uomini, gli agenti sono riusciti a localizzarli e a fermarli. I due sono risultati in possesso di precedenti di Polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. La doppia denuncia è per danneggiamento in concorso.