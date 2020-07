Natasha Stefanenko a Castelluccio, anche la show girl non ha resistito allo splendido paesaggio

09 luglio 2020 a

Anche Natasha Stefanenko non ha resistito e si è fatta immortalare tra i meravigliosi colori di Castelluccio di Norcia. Con lei il marito e la figlia. La show girl di origini russe - ex top model e ora conduttrice, 51 anni - per l'occasione ha scelto un outfit bianco con tante trasparenze. E la foto ha subito fatto sognare i suoi followers su Instagram (oltre 185mila): il bellissimo panorama umbro e l'attraente Natasha reduce da alcuni giorni al mare nelle Marche tra Numana e Porto Sant'Elpidio.