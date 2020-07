Terni, nuovo palazzetto dello sport, presentato il progetto esecutivo: ecco come verrà il Palaterni

09 luglio 2020 a

a

a

Il Palaterni inizia a diventare una realtà.

In attesa dell'apertura del cantiere, al Foro Boario, nei pressi dello stadio Liberati, del nuovo palazzetto dello sport di Terni è stato presentato ora il progetto esecutivo dalla società Concessionaria Palaterni srl.

"Si tratta dell’ultima e fondamentale tappa per l’avvio dei lavori - fanno sapere da Palazzo Spada -. Ora il Comune ha 30 giorni per approvare il progetto consegnato avvalendosi della verifica di un soggetto terzo verificatore, una società che ha già verificato importanti progetti italiani ed esteri. Subito dopo potranno partire i lavori, nel pieno rispetto della tempistica e con l’auspicio di tener fede all’impegno di anticiparne il termine al giugno 2022 molto prima dei mondiali paralimpici di scherma del 2023".

L’esecutivo del PalaTerni è un progetto particolarmente complesso che si sviluppa in 246 tavole e relazioni nelle quali ci sono tutte le indicazioni per la realizzazione degli edifici e per la sistemazione dell’area, fino al livello dei dettagli.