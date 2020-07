Umbria, strade rischio caos tra esodo e cantieri

Arriva il primo fine settimana da bollino rosso con una viabilità già fortemente rallentata dai numerosi cantieri attivi

Il Covid non ferma il popolo dei vacanzieri. Arriva il primo fine settimana da bollino rosso con una viabilità già fortemente rallentata dai numerosi cantieri attivi. L’Umbria rischia il traffico caos e allora, anche sulla scorta di quanto sta succedendo in Liguria, la polizia stradale potenzia i controlli lungo le principali arterie di collegamento per il mare, in particolare su Perugia-Ancona e Valdichienti. Proprio lungo la nuova superstrada Foligno-Civitanova Marche domenica scorsa si sono registrate code chilometriche per gli automobilisti costretti a uscire già a Colfiorito per ritornare a transitare sul vecchio tracciato della 77 e percorrere diversi chilometri prima di poter rientrare sulla nuova strada. Lavori sono in corso anche lungo la E45 dove è in corso un importante intervento di ripavimentazione all’altezza di Città di Castello, Bosco-Resina-Ponte Pattoli, Marsciano-Calina e Massa Martana-Collevalenza. Solo sulla E45, in due anni, sono stati risanati da Anas 150 chilometri di carreggiata sui 300 totali. Anche sul raccordo Perugia-Bettolle è in corso il risanamento profondo della pavimentazione nel tratto Prepo-Ponte San Giovanni. Transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, svincolo di Piscille chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni. In corso anche il completamento del viadotto Genna dove il transito è regolato a doppio senso in carreggiata opposta. Per contenere i disagi al traffico i lavori si svolgono in modo continuativo, 24 ore su 24. Lavori in corso anche sulla Flaminia dove è chiuso lo svincolo di Trevi in direzione Spoleto fino al 18 luglio. Cantieri aperti anche sulla Perugia-Ancona, tra gli svincoli di Fossato di Vico e Gualdo Tadino e lungo la statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino dove sono stati completati due interventi per tre milioni di euro. I lavori tra lo svincolo di Branca/ospedale e l’innesto sulla 318 di Valfabbrica (svincolo Gubbio/Fano della direttrice Perugia/Ancona). Ancora in corso il ripristino del viadotto Montoro con chiusura tra Amelia e Narni/statale Flaminia.

La polizia stradale di Perugia, coordinata da Elena De Angelis, già nel mese di giugno è tornata a operare sulle strade come nei mesi precedenti l’emergenza. A giugno sono stati effettuati 3.279 controlli ed elevate 1.244 sanzioni per infrazioni al codice della strada. Di queste, 275 per eccesso di velocità, 12 per guida con il telefonino, 3 per guida in stato di ebbrezza e 17 per guida sotto effetti di stupefacenti.