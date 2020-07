Terni, infermiera scopre di essere positiva al Coronavirus

08 luglio 2020 a

Un’infermiera originaria di Terni, ma residente da tempo a Forlì è risultata positiva al Covid 19. La professionista, che non è dipendente dell'azienda ospedaliera Santa Maria, ha fatto il tampone in vista dell’assunzione in un ospedale fuori dal territorio in cui lavorava. E dall’esame è emerso il contagio. La donna aveva già prestato servizio all’ospedale della città romagnola. Già in passato l’infermiera professionale era risultata affetta da Coronavirus, ma poi era guarita. Ora invece è risultata di nuovo positiva e si dovrà dunque sottoporre alle cure del caso. Nel frattempo è stata collocata di nuovo in quarantena e sono state adottate misure precauzionali anche per i suoi familiari.