Purple drank, il cocktail che fa sballare i ragazzi. E' la droga dei giovanissimi

Si chiama Purple drank ed è il cocktail micidiale sempre più in voga tra i ragazzini in cerca di sballo. Ne parlano anche trapper famosi nelle loro hit musicali che i teenager ascoltano a tutto volume.

Si tratta di una bevanda di colore violaceo, a buon mercato, che viene preparata mescolando insieme la codeina, un derivato dell’oppio che si trova anche in normali sciroppi per la tosse, e bibite gassate coma la Sprite.

Trovare farmaci a base di codeina è piuttosto semplice e così il gioco è fatto. Ma di gioco in realtà non si può proprio parlare visti gli effetti che può provocare la bevanda. La codeina, infatti, può agire direttamente sulla riduzione del battito cardiaco. Con tutto quel che ne consegue. I carabinieri di Terni hanno recuperato la boccetta con il liquido usato dai ragazzi. E gli esami tossicologici diranno con più esattezza di cosa si tratta.