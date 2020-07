Ennio Morricone, il ricordo di Brunello Cucinelli: "Quel giorno insieme, in attesa del titolo di cavaliere..."

08 luglio 2020 a

Anche l'imprenditore umbro Brunello Cucinelli ha voluto ricordare Ennio Morricone. L'ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si rivolge direttamente al maestro: "Carissimo Ennio, che ieri ci hai lasciati. Per te davvero vale, non solo per forma ma per verità, che il tuo corpo non è più fra noi ma la tua anima vivrà eterna con le tue melodie, dono spirituale per l’umanità. Per te vale quanto disse il moralista francese Chamfort: certi uomini son fatti così, la loro virtù splende nella condizione di semplicità privata meglio che nella convenzione della vita pubblica, proprio come un diamante, che quanto più è limpido tanto più semplice deve essere il suo castone".

"Riservato e quasi timido, la tua anima, il tuo cuore, il tuo istinto non so da dove tirassero fuori il vigore di generare continuamente arte pura così come una sorgente montana genera perenne acqua viva. E questa tua amabilità ricordo, quel giorno del 2018, seduti l’uno accanto all’altro in attesa di ricevere l’onorifico titolo di Cavaliere di Gran Croce quando, rivolto a me, mi chiedesti: "Se vai prima tu, puoi chiedergli di far presto perché mi aspettano le prove a teatro?". "Maestro ma queste non son cose di tutti i giorni" risposi con rispettoso garbo. E lui sorrise. Questo eri tu, grande nella semplicità. Come i veri, pochi grandi".