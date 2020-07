Superenalotto, in Umbria sfiorato il sei da 60 milioni: ad Assisi cinque da 52mila euro

08 luglio 2020 a

Il sei da quasi 60 milioni di euro è stato centrato in Sardegna, ma sfiorato anche in Umbria, per l'esattezza ad Assisi. Nella città di San Francesco, infatti, uno scommettitore ha indovinato il cinque nel concorso di martedì 7 luglio, incassando poco più di 52mila euro. Una vincita importante ma che poteva essere storica azzeccando anche il sesto numero. La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Canini. Ora riparte la caccia al nuovo jackpot. Nel concorso di domani, venerdì 9 luglio, saranno messi in palio 11,8 milioni. In Umbria l'ultimo Jackpot è stato centrato nel settembre del 2011 quando furono vinti 65 milioni a Gubbio.