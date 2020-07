Narni, cane finisce nel fiume e rischia di annegare. Salvato dai vigili del fuoco

08 luglio 2020 a

I vigili del fuoco sono intervenuti, durante la tarda mattinata di mercoledì 8 luglio, a Narni, sul canale di Recentino, per il recupero di un cane che era finito in acqua e stava per annegare. Il cane di razza springer, il cui nome è Diago, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Terni e consegnato alla proprietaria. Una volta a riva, il cane è saltato in braccio ai suoi soccorritori che l’hanno rassicurato e rifocillato a dovere. Diago ha rischiato di essere trascinato via dalla corrente del fiume, che in quel tratto è particolarmente forte, ma è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento dei pompieri.