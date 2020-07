Foligno, donna gratta e vince 50mila euro con Maxi Miliardario

Julie Mary Marini 08 luglio 2020 a

A Foligno una signora ha vinto 50mila euro grazie ad un gratta e vinci da venti. E' accaduto alla tabaccheria ricevitoria Caffè del fiume in viale Sedici Giugno, questa mattina 8 luglio. La donna ha acquistato un tagliando della serie Maxi Miliardario e ha iniziato a grattare con una monetina. Ovvia la felicità quando si è resa conto che aveva tra le mani un biglietto super fortunato. "E' una cliente abituale - dice il titolare dell'esercizio commerciale - e siamo davvero contenti per lei. Naturalmente era molto felice. Se tornerà con una bottiglia di champagne? Magari, noi l'aspettiamo per il brindisi".