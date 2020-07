Foligno, grosso ramo cade sulla strada. Per fortuna nessun ferito

08 luglio 2020 a

A Foligno un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto sull'asfalto. E' successo in viale Firenze, una delle strade più trafficate di tutta la città, nella mattinata del 7 luglio. E' andata bene considerato che per fortuna in quel momento nessuno stava transitando in quel punto e quindi non ci sono state conseguenze di alcun tipo. Il ramo è stato subito accantonato da alcuni passanti che l'hanno spostato nell'area del percorso pedonale e ciclabile. Sono state le forti raffiche di vento a causare il distacco dalla pianta.