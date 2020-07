Foligno, evasione fiscale: guardia di finanza sequestra beni per 6 milioni e denuncia 6 persone

08 luglio 2020 a

a

a

Il comando provinciale della guardia di finanza di Perugia e la compagnia di Foligno hanno scoperto una frode fiscale in atto da alcuni imprenditori per evitare il pagamento di milioni in imposte, tasse e contributi.

L'indagine ha preso le mosse da una verifica fiscale avviata nei confronti di una società di impianti elettrici , risultata evasore totale . Tra gli stratagemmi utilizzati c'era quello dell'incorporazione dell'azienda all'interno di un'altra società, gestita però dagli stessi componenti, e dall'operazione di perizie false per sovrastimare il valore degli asset.

Le Indagini, coordinate Dalla Procura della Repubblica di Roma e da Quella di Spoleto, Hanno Portato al sequestro di quote societarie, Denaro e un edificio in provincia di Torino per un Valore complessivo di sei Milioni di euro . Sei persone sono state denunciate per reati di omessa dichiarazione, occultamento delle scritture contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.