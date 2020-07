Ricostruzione, il premier Conte al commissario Legnini: pronto a incontrare sindaci

Dopo la doccia fredda della bocciatura, in Commissione bilancio, del pacchetto sisma

Il premier, Giuseppe Conte, si è detto pronto a incontrare i sindaci dei territori colpiti dal sisma. E’ quanto evidenzia il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, che ha avuto la possibilità di vedere il presidente del Consiglio dopo la doccia fredda della bocciatura, in Commissione bilancio, del pacchetto sisma. “Ho avuto rassicurazioni dal premier sulla piena disponibilità del governo ad accogliere il pacchetto di norme sul terremoto del Centro Italia condivise con i sindaci e che erano contenute negli emendamenti presentati in Commissione bilancio e non accolti - ha spiegato il commissario Legnini all’Ansa - Il governo, mi ha garantito il presidente Conte, intende inserire le norme per accelerare la ricostruzione pubblica e privata nel decreto semplificazioni di prossima pubblicazione. Quelle che invece richiedono una copertura finanziaria - ha aggiunto il commissario - ad esempio quello per il personale e la proroga dello stato di emergenza, saranno inserite nel decreto che sarà emanato subito dopo l’approvazione del nuovo, atteso, scostamento di bilancio”.