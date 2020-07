Allerona, ciclista ferito in montagna salvato con un sms

07 luglio 2020 a

I carabinieri di Orvieto hanno allertato il Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) per individuare e soccorrere un biker infortunatosi in un’area molto impervia in località Trinaccio nel comune di Allerona. L’uomo - S.M. 56 anni di Orvieto - ha dato l'allarme al 112 che ha girato il numero telefonico al Sasu che, a sua volta, ha attivato la procedura di geolocalizzazione. Martedì 7 luglio la centrale operativa nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato al disperso un sms con un link che, una volta aperto, ha segnalato a posizione. L’uomo è stato così raggiunto da tre squadre del Sasu provenienti da Terni, Orvieto e Perugia. Sul posto anche l’elisoccorso del 118 Icaro02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico. Effettuati gli accertamenti del caso, gli operatori del Soccorso alpino e speleologico Umbria, vista la difficoltà di recuperare l’uomo con l’elicottero trovandosi in una zona molto impervia circondata da una fittissima vegetazione, hanno posto il ferito sulla speciale barella portantina in dotazione e trasportato, mediante tecniche alpinistiche, fino al punto di incontro con l’elicottero. Ancora una volta, grazie al sistema Sms locator, dispositivo di geolocalizzazione che consente di individuare esattamente e immediatamente la posizione dell’infortunato, è stato possibile intervenire con tempestività nella ricerca e recupero di un disperso.