Perugia-Bettolle, continuano i lavori per il nuovo asfalto. Intervento da 12 milioni. Nuove chiusure per il raccordo

07 luglio 2020 a

a

a

Continuano i lavori di risanamento della pavimentazione del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. L'Anas sta provvedendo alla totale rimozione del vecchio asfalto, al miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 centimetri di profondità e alla realizzazione del nuovo piano viabile con asfalto drenante. L'investimento complessivo è di dodici milioni di euro. Da venerdì 10 luglio sarà riaperto il tratto della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra gli svincoli di Prepo e Piscille, dove attualmente si transita a doppio senso in carreggiata opposta. Per consentire il completamento dell’intero tratto fino all’innesto sulla E45 in località Ponte San Giovanni, sarà necessaria una breve chiusura del tratto tra Piscille e Ponte San Giovanni, con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria. Nella serata di lunedì 13 luglio sarà riaperto l’intero tratto risanato e i lavori proseguiranno sulla rampa di immissione sulla E45 in direzione Roma, che sarà chiusa per circa una settimana per il traffico proveniente da Bettolle.