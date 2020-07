Perugia, è ufficiale: Armando Gradone nuovo prefetto. "Molto onorato, mi impegnerò con energia"

Julie Mary Marini 07 luglio 2020 a

Ora è ufficiale: Armando Gradone è il nuovo prefetto di Perugia. Il consiglio dei ministri, infatti, ha accettato la proposta della responsabile del dicastero degli Interni, Luciana Lamorgese, sui nuovi incarichi. Claudio Sgaraglia lascia il capoluogo dell'Umbria e assume le funzioni di capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Al suo posto Gradone che arriva da Siena, dove ha lavorato intensamente ed è stato molto apprezzato. Ha trovato dunque conferma l'indiscrezione pubblicata dal sito del Corriere nella serata di lunedì 6 luglio.

Perugia, cambia il prefetto: da Siena arriva Armando Gradone. Claudio Sgaraglia agli affari interni

"Sono molto onorato di iniziare questo nuovo percorso - dice Gradone al Corriere - in una realtà che considero speciale come Siena e Siracusa dove sono stato prefetto. Il mio spirito è quello di impegnarmi con energia per la nuova realtà e considero un privilegio poter provare ad ottenere buoni risultati. Il mio è uno spirito creativo. Lascio una città che ho imparato ad amare per una realtà importante nella convinzione che la terra umbra possa darmi grandi soddisfazioni".