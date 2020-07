Perugia, venerdì Gianluigi Paragone incontra i cittadini: "La Germania ci lascia solo le briciole. Liberiamo l'Italia". Il 10 ottobre marcia su Roma

07 luglio 2020 a

Il senatore Gianluigi Paragone, ex Movimento 5 Stelle, venerdì 10 luglio alle 18 sarà a Perugia in Piazza della Repubblica per incontrare i cittadini. Secondo Paragone serve un partito antisistema. "Se Renzi fa il 4% noi faremo molto di più - sostiene - La Ue, al di là dei proclami, non ci sta concedendo nulla. Anzi, l’assunto di partenza è che l’Unione Europea parte strutturata male: c’è la Germania che si appropria di tutto e lascia agli altri le briciole. E il problema è che molti oramai pensano che le briciole siano il pasto vero. Tutto questo fa male all’economia reale, alle famiglie, ai lavoratori e alle piccole e medie imprese". Paragone ha annunciato che darà vita ad un nuovo partito, visto che i 5 Stelle "hanno ammainato la bandiera della lotta per uscire dalla gabbia europea e dal neoliberismo". Venerdì Paragone presenterà la Marcia della liberazione "una grande manifestazione nazionale e popolare indipendente per il lavoro, il reddito, la democrazia e la sovranità, che convergerà su Roma il 10 ottobre". L'iniziativa dell'incontro è del Comitato popolare territoriale di Perugia Liberiamo l'Italia.