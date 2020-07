Umbria sanità, sindacati in piazza per protestare: "Vanno potenziati gli organici"

07 luglio 2020 a

a

a

Oggi, martedì 7 luglio dalle 9.30 lavoratrici e lavoratori della sanità umbra saranno in piazza a Perugia, sotto la sede della Regione in piazza Italia in assemblea con Cgil, Cisl e Uil, per manifestare e "mettere a nudo i tanti problemi irrisolti che attraversano il settore e soprattutto la mancanza di un confronto su organizzazione e programmazione delle attività in questa nuova fase dopo il picco dell’emergenza Covid-19". “Da mesi ci viene promessa l’apertura di un confronto per una riorganizzazione che valorizzi la sanità pubblica e garantisca sicurezza a lavoratori e cittadini - affermano i sindacati - ma a questa promessa non sono seguiti i fatti. La nostra sanità pubblica e territoriale ha dimostrato nell’emergenza Coronavirus tutta la sua efficienza, dovuta alla grande professionalità e disponibilità di tutto il personale sanitario. Ora però bisogna procedere al potenziamento degli organici e ad una riorganizzazione che rafforzi e non indebolisca la sanità pubblica sul territorio”. Tra i punti che i sindacati mettono alla base della mobilitazione c’è anche la riduzione dei tempi di attesa per i cittadini che accedono ai servizi sanitari.