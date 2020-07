Famiglia senza acqua, lavori al serbatoio idrico

Umbra Acque annuncia interventi risolutivi per il problema della frazione perugina di Sant'Enea

Umbra Acque sta lavorando per risolvere il problema della famiglia di Sant’Enea che non ha nemmeno l’acqua per farsi una doccia. E’ in programma nelle prossime settimane un intervento importante al serbatoio idrico di Sant’Enea ma nel frattempo, da martedì, verrà installata provvisoriamente una elettropompa per incrementare ulteriormente la pressione in rete nelle ore di punta. Sempre nella giornata dioggi è in programma il rifacimento dell’allaccio dell’utenza per migliorare ulteriormente la pressione ed escludere qualsiasi problematica sul tubo di derivazione dell’utenza.

E’ la stessa Umbra Acque a spiegare la problematica. “Nelle ore di punta l'incremento dei consumi idrici riduce la pressione in rete, dando luogo a cali di pressione in particolare nelle utenze più alte - si legge in una nota - L’utenza in oggetto è sprovvista di autoclave (è un vecchio contratto nel quale non era previsto l'obbligo di autoclave) e pertanto risente più di altre utenze delle variazioni dei consumi in rete”. Umbra Acque è intervenuta eseguendo manovre gestionali per incrementare la pressione in rete e monitorando con idonea strumentazione la pressione nelle diverse ore del giorno. Ora l’intervento risolutivo..