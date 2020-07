Auto si ribalta in pieno centro abitato a Corciano, conducente in ospedale

06 luglio 2020 a

Una squadra dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta per un incidente stradale accaduto dentro l'abitato di Mantignana di Corciano, una vettura per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sulla sede stradale. L'autista è stato portato, in codice verde, al Santa Maria della misericordia per accertamenti. L'auto, stando alle immagini fornite dai pompieri, si sarebbe ribaltata per poi rimettersi in posizione sulle quattro ruote, di traverso sulla carreggiata. La strada passa in mezzo a case e palazzi. Non è noto il motivo dell'incidente, ma stando ai primi accertamenti il conducente avrebbe fatto tutto da solo. Non risultano altri mezzi coinvolti