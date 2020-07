Umbria, l'Autorità anti corruzione dà torto a Report: giusti i prezzi dei test sierologici

06 luglio 2020 a

L'Umbria per i test sierologici non ha speso più del dovuto. Lo spiega l'Anac, Autorità anti corruzione, nel parere di congruità che aveva chiesto la stessa Regione in merito all'acquisto dei test. Il prezzo di 292mila euro della partita da 15mila dispositivi, dunque, è considerato giusto dall'Anac che ha preso in considerazione i prezzi che lo stesso fornitore ha praticato ad altri acquirenti. Alla vicenda aveva dedicato un servizio anche la trasmissione Report che era arrivata alla conclusione che la Regione Umbria aveva pagato i test più del dovuto: 19,50 euro contro 5 euro. Ricostruzione che evidentemente l'Anac non ritiene attendibile. Qui il servizio di Report dedicato all'argomento.