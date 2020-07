Semaforo di via Palermo in tilt per un corto circuito, rallentamenti e rischio incidenti

Alessandro Antonini 06 luglio 2020 a

E' andato in tilt per un corto circuito il semaforo di via Palermo. Disagi e rallentamenti per gli automobilisti in transito. Sin dal mattino sono fioccate le telefonate al comando dei vigili per segnalare il problema. Sul posto sono stati inviati dei tecnici: per rimediare al guasto, Stando alle prime verifiche servirà del tempo. In tarda mattinata il funzionamento è stato ripristinato ma solo grazie alla presenza di un tecnico. E' quanto fa sapere la centrale operativa della polizia locale. Via Palermo è la principale via d'accesso alla città di Perugia dallo svincolo di Prepo, sul raccordo autostradale. E sulla Perugia-Bettolle sempre ieri c'è stato l'ennesimo ingolfamento: mezzo pesante in avaria nelle gallerie e code chilometriche.