Perugia, incidente a un mezzo pesante: caos e code sul raccordo autostradale

06 luglio 2020 a

a

a

Lunedì 6 luglio di passione per gli automobilisti che si trovano a percorrere il raccordo autostradale Perugia- Bettolle . Proprio in corrispondenza del tratto interessato dai lavori all'altezza di Perugia , nel tratto tra Prepo e Piscille , si sono creati codici chilometrici a causa di un mezzo pesante in avaria all'interno della galleria Pallotta dove il traffico è regolato in doppio senso di marcia per il cantiere. I rallentamenti si ripercuotono anche sulla E45 tra Collestrada (innesto SS75) e Ponte San Giovanni (innesto raccordo) in direzione Roma-Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale Anas e forze dell'ordine. Il codice che si genera genera su entrambe le direttrici causano ritardi pesanti. Per percorrere il tratto da Ponte San Giovanni a Piscille si impiega l'ora. Piscille si impiega un'ora.