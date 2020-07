Matteo Salvini contro il governo: "Ha abbandonato i territori colpiti dal terremoto 2016"

05 luglio 2020 a

a

a

La Lega contro il governo, colpevole di aver dimenticato ancora una volta i territori colpiti dal terremoto del 2016. Il leader Matteo Salvini critica duramente l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte sostenendo che “il governo dimentica l’Umbria, bocciando il pacchetto terremoto per il sisma 2016 e facendo infuriare i sindaci. Ennesimo schiaffo al territorio e che si somma al disinteresse di Conte, Pd, 5Stelle e Renzi per il destino delle 150 famiglie della Treofan Terni. L’Umbria non merita questo governo nazionale”. Alle parole di Salvini si sommano quelle dei parlamentari del Carroccio eletti in Umbria, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Barbara Saltamartini, Valeria Alessandrini, Luca Briziarelli, Stefano Lucidi e Simone Pillon: "Il governo Pd-5S ha vergognosamente abbandonato al loro destino i territori colpiti dal sisma. I sindaci sono indignati e hanno ragione da vendere".