Umbria, acqua a singhiozzo per una famiglia perugina. Chiesto intervento Umbra Acque

Padre, madre e due figli non riescono neanche a lavarsi e chiedono un intervento urgente

06 luglio 2020 a

“Da quattro mesi siamo senza acqua, ormai non riusciamo nemmeno a fare una doccia”: Matteo Gagliardoni e la moglie Layla Pergolesi si dicono esasperati. Da quando si sono trasferiti a Sant’Enea, frazione di Perugia, con i due figli sono costretti a fare i conti con l’acqua che manca. “Il problema sta nell’autoclave che non riesce a rifornire tutti - spiega Gagliardoni - le altre sessanta famiglie della frazione hanno l’autoclave, noi no e per questo ci viene negato un bene primario”. Layla Pergolesi ha più volte chiesto l’intervento di Umbra Acque che però, nonostante sia stato di recent fatto anche un sopralluogo, non è riuscita al momento a risolvere il problema. Che ora, con il caldo, si fa ancora più pressante. “Dobbiamo lavarci utilizzando bottiglie di acqua minerale, per cuocere un piatto di pasta dobbiamo preparare l’acqua alle otto di mattina - racconta Matteo Gagliardoni - lavatrice e lavastoviglie a tutt’oggi in continuo blocco per bassa pressione, costretta a lavare in lavanderie automatiche oppure a mano”. I tecnici di Umbra Acque sono intervenuti esattamente una settimana fa con un sopralluogo. “Avevano montato un rilevatore di pressione - evidenzia Gagliardoni - ma in un’altra casa. Lo abbiamo fatto presente e sono di nuovo intervenuti ma il misuratore è stato probabilmente montato male perchè abbiamo registrato una perdita d’acqua. Intanto continuamo a restare con i rubinetti a secco. Prima soltanto nel fine settimana, ormai praticamente sempre”.