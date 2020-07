Bonus affitto, a Perugia sono già mille le domande arrivate

Record di richieste per la misura voluta per aiutare le famiglie in difficoltà

06 luglio 2020 a

Sono già un migliaio le domande arrivate al Comune di Perugia per beneficiare del bonus affitto. A stilare un primissimo bilancio della misura voluta dalla Regione per sostenere le famiglie in difficoltà è l’assessore ai servizi sociali, Edi Cicchi. “Tutte le domande saranno sottoposte a verifiche - spiega l’assessore - e saranno poi gli uffici regionali a formulare le graduatorie in base all’Isee e all’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari. Il bonus - evidenzia ancora Cicchi - è una misura di prevenzione, e quindi sotto questo aspetto migliore, rispetto al fondo per la morosità incolpevole che invece interviene quando si rischia già lo sfratto. Il contributo affitto, però, viene consegnato direttamente al locatario e non al proprietario e questo potrebbe rilevarsi un punto a sfavore”. I tempi non sono ancora scaduti. Le domande, infatti, potranno essere inviate entro il 17 luglio per via telematica inserendo i dati richiesti nell’apposita procedura di istanza online, disponibile nel sito del Comune di Perugia.