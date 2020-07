Umbria, a Bastia Umbra rapina supermercato e fugge a piedi con il bottino

La zona di recente è stata teatro di furti e vandalismi

Si è messo in fila come un normale cliente ma al momento di pagare il conto ha mostrato una pistola, non si sa se finta o vera, e si è fatto consegnare l'incasso dalla spaventatissima cassiera e si è dileguato a piedi. Teatro della rapina il Penny Market di Bastia Umbra, situato nel quartiere di Bastia 2 già in passato al centro di furti e atti vandalici. Indagano i carabinieri della compagnia di Assisi al comando del tenente colonnello Vetrulli. Oltre ad alcuni testimoni che hanno assistito al colpo, i militari hanno subito acquisito le immagini delle telecamere presenti in zona.