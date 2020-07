Bonus, a Perugia la solidarietà porta 30 mila euro per le famiglie in difficoltà

Risposta molto positiva al conto corrente che era stato attivato dal Comune in piena emergenza Covid

La solidarietà porta trentamila euro da distribuire alle famiglie in difficoltà. Nei mesi scorsi, in piena emergenza Covid, il Comune di Perugia aveva attivato un conto corrente per le donazioni dei privati in aggiunta alle risorse del Fondo solidarietà assegnate dal governo in modo da poter garantire i buoni spesa a tutti coloro che si trovano in uno stato di bisogno. “La risposta è stata molto positiva - evidenzia l’assessore ai servizi sociali, Edi Cicchi - abbiamo raccolto qualcosa come trentamila euro che adesso, tramite Caritas e Croce Rossa, provvederemo a distribuire alle famiglie in difficoltà. Già nei prossimi giorni saranno distribuiti bonus per sedicimila euro”. Il Comune di Perugia, inoltre, partecipa con Sorgenia e Regusto al progetto SpesaSospesa.org che digitalizza il flusso di donazioni coinvolgendo cittadini, Comuni, enti no-profit del territorio e imprese alimentari. Sono stati raccolti 27 mila euro di beni alimentari che andranno distribuiti ai magazzini Caritas.