Donna morta nella sua abitazione da due giorni

Secondo i primi accertamenti il decesso è stato causato da un malore

Una donna di 64 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Masaccio, a Terni. A dare l’allarme, sabato 4 luglio, una conoscente che da giorni non riusciva più a contattarla. La morte della donna, trovata nel suo appartamento al secondo piano di un condominio, dovrebbe risalire ad almeno un paio di giorni fa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai sanitari dell’Usl Umbria 2. Secondo i primi riscontri eseguiti le cause del decesso sarebbero da attribuire a cause naturali. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria di Terni per consentire tutti gli accertamenti del caso.