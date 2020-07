Umbria, a Nocera Umbra il primo matrimonio dopo il lockdown: lo sposo arriva con il camion

Il sì era stato fissato per aprile poi la pandemia ha fatto saltare tutto

Federico Salsetti e Daniela Rocchi sono la prima coppia di sposi dopo il lockdown di Nocera Umbra. Un amore che ha resistito alla quarantena e a tutti i cambiamenti che il Coronavirus ha comportato. Lo sposo è arrivato al Duomo, dove è stata celebrata la cerimonia religiosa, con il camion che è il suo mezzo di lavoro e la sposa con una vecchia 500. “Il nostro matrimonio - raccontano - doveva celebrarsi il 18 aprile, ovviamente non sapevamo cosa sarebbe accaduto. In un primo momento abbiamo pensato al peggio, addirittura che avremmo dovuto aspettare almeno un altro anno". Ora i novelli sposi aspettano che la siutazione si normalizzi per parttire alla volta di New York.