Trovato morto lungo la strada, indagini in corso

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio lungo la strada statale Valnerina, nei pressi del centro abitato di Collestatte Piano. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto si tratterebbe di un cittadino rumeno e la morte sarebbe da attribuire a cause naturali e non di tipo traumatico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volante della Questura di Terni per gli accertamenti del caso. Il cadavere si trovava riverso sul ciglio della strada a pochi passi dalle abitazioni della frazione. A dare l'allarme al 113 sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Inutili i soccorsi.