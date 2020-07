Infortunio sul lavoro, ferito un operaio

L'uomo di 50 anni ha battuto la testa contro un muletto

Un grave infortunio sul lavoro si è registrato a Terni sabato 4 luglio all'interno della ditta Contessa Trasporti di Sabbione. Per cause ancora in corso di accertamento un operaio di 50 anni ha battuto la testa contro un muletto mentre stava effettuando della manovre in un reparto della ditta. Ricoverato in ospedale, gli è stato riscontrato un trauma cranico commotivo. L'uomo è sempre rimasto vigile e cosciente e la prognosi al momento non è riservata, ma sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Usl Umbria 2 insieme al personale della squadra volante della Questura di Terni.