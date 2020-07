Università, 67 posti in più nel settore sanitario. Aumentano le disponibilità per Medicina e Chirurgia

04 luglio 2020 a

Effetto Covid, aumentano i posti a disposizione per le professioni sanitarie. In Umbria 67 posti in più, da 452 a 519 per un incremento del 15%. Per Medicina e Chirurgia saranno 225 i posti disponibili a Perugia e 76 a Terni.

L’aumento del numero degli studenti è stato annunciato dal ministro dell’Università Gaetano Manfredi. Le selezioni sono state fissate per il 3 settembre per la facoltà di Medicina e Chirurgia mentre i test d’ingresso per le professioni sanitarie sono in programma per l’8 settembre. L'esame sarà in presenza e i candidati dovranno rispondere a 60 domande a scelta multipla in 100 minuti.

Intanto, è stato deliberato, nella seduta del Senato Accademico dell’Unipg del 29 giugno e nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno, il libero accesso a sette corsi di laurea: Biotecnologie, Scienze Biologiche, Filosofia e scienze e tecniche psicologiche,