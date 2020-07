Ricostruzione, il commissario straordinario Legnini revoca contributo per autonoma sistemazione

Incontro al teatro Nuovo-Menotti di Spoleto per presentare i dettagli dell'ordinanza 100

Attese mille domande di ricostruzione leggera entro la scadenza del 20 settembre “su cui non ci saranno ulteriori proroghe” come ha detto netta la presidente Donatella Tesei, mentre il commissario Giovanni Legnini ha messo sul tavolo la revoca del contributo di autonoma sistemazione (cas) per chi non presenta la domanda di riparazione dei danni lievi: “I due percorsi non possono essere divaricati, ma devono viaggiare in parallelo”.

Lo sforzo è stato richiesto venerdì al teatro Nuovo-Menotti di Spoleto in occasione del convegno sull'ordinanza 100 che ha introdotto circa un mese fa l'autocertificazione da parte dei professionisti per la concessione accelerate dei contributi post sisma.