Perugia, la Caritas a sostegno della scuola con bonus per libri e autobus

Per l'anno scolastico 2020/2021 saranno assegnati 250 contributi del valore di 200,00 euro l'uno, per un totale di 50.000 euro

04 luglio 2020 a

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a sostegno dell'istruzione con una iniziativa denominata: “La scuola, il nostro futuro”. Si tratta di un progetto a sostegno di studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Per l’anno scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 euro cadauno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 100 contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 50 per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni o imprese che vorranno contribuire a contrastare la povertà educativa.