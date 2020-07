Scompare quindicenne a Perugia, i carabinieri avviano le ricerche

03 luglio 2020 a

E' scomparsa da casa, a Perugia, l'1 luglio e non si è fatta più sentire. Ha 15 anni. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri del capoluogo, che la stanno cercando. L'annuncio è stato dato da Chi l'ha visto. La giovane si chiama Maram. vive a Perugia con la mamma e i fratelli. "Verso le 9 di mercoledì 1 luglio", è scritto nella sezione "persone scomparse" della trasmissione televisiva di Rai 3, "è uscita di casa dicendo che sarebbe andata in piscina, ma lì non è mai arrivata e il suo cellulare risulta spento già dalle ore successive. Parla solo arabo e francese. Potrebbe essersi diretta a Roma o Milano".