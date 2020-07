Umbria, a Nocera Umbra multato perchè ha danneggiato il manto stradale

Dal sindaco il plauso all'operato dei vigili urbani

Trattore sotto sequestro amministrativo e multa per il conducente del mezzo agricolo sprovvisto di copertura assicurativa. I vigili urbani di Nocera Umbra hanno sanzionato l’uomo anche per aver causato il danneggiamento del manto stradale in località Mascionchie, dove recentemente è stata realizzata la nuova bitumatura. Il comandante della polizia municipale, Luigi Monarca ha sanzionato il conducente del trattore a cingoli imponendogli l’obbligo del ripristino del tratto di strada danneggiata dai cingoli del suo mezzo. Il plauso all'operato della municipale è arrivato dal sindaco Bontempi.