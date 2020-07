Coronavirus, positivo operaio in trasferta a Gubbio: subito trasferito nel Covid-hotel

03 luglio 2020 a

a

a

E' stato accertato un nuovo caso Covid a Gubbio: è operaio nativo della Toscana ma in servizio in un'azienda eugubina. In base alle prime ricostruzioni delle autorità sanitarie, avrebbe contratto il virus nella città di residenza per poi approdare a Gubbio. Sono in corso accertamenti su una possibile violazione della quarantena. Il test molecolare di conferma è stato eseguito giovedì da parte dei sanitari: esito positivo. L'uomo, asintomatico, è stato immediatamente trasferito a Villa Muzi, la residenza per suore di Città di Castello adibita per le quarantene Covid in Umbria. Nel frattempo la struttura ricettiva dove ha alloggiato, ubicata a Semonte, dove soggiornava, è stata chiusa per essere sanificata. Il proprietario è stato messo in isolamento fiduciario.