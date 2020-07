Le Iene in Umbria, Veronica Ruggeri e Nicolò De Vitis fanno una sosta nel loro viaggio verso le vacanze

03 luglio 2020 a

Tappa in Umbria, a Massa Martana, per Veronica Ruggeri e Nicolò De Vitis. La conduttrice e l'inviato de "Le Iene" sono partiti da Milano e stanno raggiungendo il Salento per le loro vacanze. Prima in treno e poi in auto, i due hanno scelto di fare una sosta in Umbria. Poi Roma e via verso il sud. Vanessa, 29 anni e il titolo di Miss Italia sfiorato nel 2011, prima è stata un'inviata della storica trasmissione Mediaset mentre ora fa parte del trio delle conduttrici. Nicolò, 30 anni il prossimo 6 luglio, dopo alcune esperienze in Sky e uno degli inviati di punta de Le Iene. Nella vita fanno coppia fissa.